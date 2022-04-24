إيران: الحرس الثوري يوقف سفينة أجنبية محملة بالوقود في الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقفت إيران سفينة أجنبية محملة بالوقود في شمال منطقة الخليج، حسبما أوردت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، الأحد.

وأفادت الوكالة أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري أوقفت "سفينة اجنبية تحمل 200 ألف لتر من الوقود المهرب".

ونقلت الوكالة عن مدير العلاقات العامة في المنطقة الثانية للقوة البحرية للحرس الثوري، العقيد غلام حسين حسيني، قوله إنه "تم اعتقال ثمانية من أفراد طاقم هذه السفينة وتم اقتيادهم إلى ميناء بوشهر وتسليمهم للسلطات القضائية لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية".

وأضاف: "كما تم تفتيش خمسة زوارق كانت تهدف إلى تزويد هذه السفينة الأجنبية بالوقود وصودرت وثائقها لإجراء مزيد من التحقيقات".