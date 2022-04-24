اليمن: إطلاق سراح 14 محتجزًا من جنسيات مختلفة في صنعاء عبر وساطة عُمانية

الشرق الأوسط
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اليمن: إطلاق سراح 14 محتجزًا من جنسيات مختلفة في صنعاء عبر وساطة عُمانية
Credit: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق الحوثيون سراح 14 محتجزًا من جنسيات مختلفة، الأحد، وذلك عبر وساطة من سلطنة عُمان وتنسيق مع السعودية.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية "قامت سلطنة عُمان بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء، التي تجاوبت مع هذه المساعي"، وذلك استجابة لالتماس حكومات المملكة المتحدة وإندونيسيا والهند والفلبين "للمساعدة في الإفراج عن 14 شخصًا من رعايا هذه الدول المتحفظ عليهم في اليمن على خلفية قضايا مختلفة".

وأضافت الوكالة أنه "بعد التواصل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة، تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العُماني، تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم".

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، عن سعادتها لإطلاق سراح مواطن بريطاني الذي احتُجز دون تهمة أو محاكمة منذ 2017 في اليمن من قبل الحوثيين.

وشكرت تروس سلطنة عُمان والسعودية على تأمين إطلاق سراحه.

وفي مطلع الشهر الحالي، دخلت هدنة إنسانية حيز التنفيذ في اليمن. وتمتد لمدة شهرين، وذلك ضمن مساعي للأمم المتحدة هدفها التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة التدابير الاقتصادية والإنسانية العاجلة، واستئناف العملية السياسية

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