دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق الحوثيون سراح 14 محتجزًا من جنسيات مختلفة، الأحد، وذلك عبر وساطة من سلطنة عُمان وتنسيق مع السعودية.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية "قامت سلطنة عُمان بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء، التي تجاوبت مع هذه المساعي"، وذلك استجابة لالتماس حكومات المملكة المتحدة وإندونيسيا والهند والفلبين "للمساعدة في الإفراج عن 14 شخصًا من رعايا هذه الدول المتحفظ عليهم في اليمن على خلفية قضايا مختلفة".

وأضافت الوكالة أنه "بعد التواصل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة، تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العُماني، تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم".

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، عن سعادتها لإطلاق سراح مواطن بريطاني الذي احتُجز دون تهمة أو محاكمة منذ 2017 في اليمن من قبل الحوثيين.

وشكرت تروس سلطنة عُمان والسعودية على تأمين إطلاق سراحه.

NEW: Delighted that Luke Symons, who was unlawfully detained, without charge or trial since 2017 in Yemen by the Houthis, has been released and will shortly be reunited with his family. I pay tribute to our Omani and Saudi partners and our team for securing his release. https://t.co/7BZVEXiicf