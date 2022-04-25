بعد انتشار فيديو مثير للجدل.. عمرو أديب يوجه رسالة للأوقاف بشأن صلاة التهجد

الشرق الأوسط
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بعد انتشار فيديو مثير للجدل.. عمرو أديب يوجه رسالة للأوقف بشأن صلاة التهجد
Credit: AMIR MAKAR / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب الإعلامي المصري، عمرو أديب، موظفي وزارة الأوقاف في البلاد بالتعامل بعقلانية وهدوء أكبر مع المصلين عند تطبيق قرارات الوزارة بخصوص صلاة التهجد أو الإطالة بصلاة التراويح.

وحذر الإعلامي المصري من أن انتشار مقاطع فيديو مثل الذي انتشر مؤخرا ونُسب لموظفين من الأوقاف بقطعون بعض المصلين في المسجد، قد تُستغل وتُعمم على مصر من قبل أطراف معينة.

وطالب أديب بمزيد من الرفق واللين والسماحة بالتعامل مع المصلين عند تطبيق قرارات وزارة الأوقاف.

وكانت قد أصدرت الأوقاف المصرية قرارا بمنع إقامة صلاة التهجد في المساجد تحت شعار "صلوها في بيوتكم". ما أثار موجة من الانتقادات.

وجاء قرار الوزارة المصرية في إطار استمرار تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر استياء مصلين من فض صلاتهم.

ولم تتمكن CNN من التأكد بشكل مستقل من صحة هذا المقطع.

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