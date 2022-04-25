دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب الإعلامي المصري، عمرو أديب، موظفي وزارة الأوقاف في البلاد بالتعامل بعقلانية وهدوء أكبر مع المصلين عند تطبيق قرارات الوزارة بخصوص صلاة التهجد أو الإطالة بصلاة التراويح.

وحذر الإعلامي المصري من أن انتشار مقاطع فيديو مثل الذي انتشر مؤخرا ونُسب لموظفين من الأوقاف بقطعون بعض المصلين في المسجد، قد تُستغل وتُعمم على مصر من قبل أطراف معينة.

وطالب أديب بمزيد من الرفق واللين والسماحة بالتعامل مع المصلين عند تطبيق قرارات وزارة الأوقاف.

شكلها وحش.. نحذرهم بس مانفضش الصلاة.. عمرو أديب يعلق على الفيديو المتداول بغلق الأوقاف مساجد بسبب عدم تنفيذ قرار التهجد تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش) https://t.co/ssWKmx8tIg #الحكاية #MBCMASR2 #رمضان_يجمعنا https://t.co/2nG3xltxFy

وكانت قد أصدرت الأوقاف المصرية قرارا بمنع إقامة صلاة التهجد في المساجد تحت شعار "صلوها في بيوتكم". ما أثار موجة من الانتقادات.

وجاء قرار الوزارة المصرية في إطار استمرار تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

مفتش #وزارة_الأوقاف في #مصر في مدينة #حلوان يقوم بإنهاء #صلاة_القيام بعد الركعة السادسة وسط ضجر و تذُمر المصلون، و يقول للناس صلّوا في بيوتكم و أنه لم تُشرع صلاة التراويح في المساجد و أنه يُنفذ تعليمات #وزير_الأوقاف بعدم تخطي وقت محدد مع منع صلاة #التهجد و #الإعتكاف https://t.co/CqpJcU9omX

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر استياء مصلين من فض صلاتهم.

ولم تتمكن CNN من التأكد بشكل مستقل من صحة هذا المقطع.