إيران: المحادثات مع السعودية لم تصل بعد لمرحلة الحوار الحقيقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الاثنين، الجولة الخامسة من المحادثات التي تجريها بلاده مع السعودیة بأنها "كانت شاملة وجيدة وجدية لكنها لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي".

وأضاف زادة، في مؤتمر صحفي: "إذا ارتقت المفاوضات مع السعودية إلى المستوى السياسي من المحتمل أن نشهد تقدما سريعا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

كان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال، الأحد، إن المباحثات التي احتضنتها بغداد بين الجانبين السعودي والإيراني كانت "إيجابية".

وأضاف حسين، لوكالة الأنباء العراقية "واع": "الجولة الخامسة من المباحثات بين السعودية وإيران في بغداد انتهت بأجواء إيجابية"، وأشار إلى أن "بغداد ستحتضن جولة جديدة من المباحثات".

وكان حسين أكد، في وقت سابق، أن الحكومة العراقية "ستعمل بكل جهدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض"، بحسب "واع".

واحتضنت بغداد خلال الأشهر الماضية 4 جولات من المباحثات بين السعودية وإيران.