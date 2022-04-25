عاهل الأردن وبايدن يؤكدان التزام بلديهما بمواصلة العمل لتحقيق السلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن التزام الأردن والولايات المتحدة الأمريكية بـ"مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم".

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي استعراضا، خلال اتصال هاتفي "العلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل توسيعها في المجالات كافة"، وأعرب العاهل الأردني عن "تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في مختلف القطاعات".

وشدد العاهل الأردني وبايدن على "أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم"، وفقا لبيان الديوان.

وجدد الملك "التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك"، مشيرا إلى أن "الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".