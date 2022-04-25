لبنان.. فيديو الاعتداء على وزير الطاقة بالضرب يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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لبنان.. فيديو الاعتداء على وزير الطاقة بالضرب يثير تفاعلا
Credit: JOSEPH EID / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، لاعتداء أثناء وجوده في أحد مقاهي العاصمة اللبنانية، بيروت.

وتداول مغردون مقطع فيديو يُظهر وليد فياض وهو يتحدث إلى عدد من المواطنين الذين قالوا إنه يبدو وكأنه في حالة سكر.

واقترب أحد المواطنين من الوزير الذي كان حاول أن يشرح موقفه لكنه لم يقل جملا مفهومة أو واضحة، وقال المواطن له: "لدي رسالة من الشعب اللبناني وأرجو أن تفهمني... اليوم أوصل لك هذه الرسالة لتستفيق".

وبينما كان الوزير يستمع لما يقوله المواطن، قام الثاني بدفعه بقوة ما تسبب بسقوطه وارتطامه بالجدار.

أثار هذا المقطع ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية اللبنانية.

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