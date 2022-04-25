لبنان.. فيديو الاعتداء على وزير الطاقة بالضرب يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، لاعتداء أثناء وجوده في أحد مقاهي العاصمة اللبنانية، بيروت.

وتداول مغردون مقطع فيديو يُظهر وليد فياض وهو يتحدث إلى عدد من المواطنين الذين قالوا إنه يبدو وكأنه في حالة سكر.

وزير الطاقة اللبناني #وليد_فياض يتعرض للضرب من أحد المحتجين أثناء تواجده في مكان عام. #السياق #لبنان https://t.co/Fc9Y9tZlfu

واقترب أحد المواطنين من الوزير الذي كان حاول أن يشرح موقفه لكنه لم يقل جملا مفهومة أو واضحة، وقال المواطن له: "لدي رسالة من الشعب اللبناني وأرجو أن تفهمني... اليوم أوصل لك هذه الرسالة لتستفيق".

الاعتداء على وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في بيروت اثناء خروجه من احد المقاهي في بيروت وفق وسائل اعلام لبنانية. https://t.co/SRocWk15eI

وبينما كان الوزير يستمع لما يقوله المواطن، قام الثاني بدفعه بقوة ما تسبب بسقوطه وارتطامه بالجدار.

أثار هذا المقطع ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية اللبنانية.