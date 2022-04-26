مع فقدان الثقة بأمريكا.. دول الخليج تتولى زمام الأمور بأياديها

تقرير بقلم عباس اللواتي، محرر نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما تفقد دول الخليج العربية الثقة في التزام الولايات المتحدة بأمنها، يتولى اثنان من الخصوم في الشرق الأوسط زمام الأمور بأنفسهم.

كشفت إيران، يوم الاثنين، أنها أجرت جولة خامسة من المحادثات مع السعودية أواخر الأسبوع الماضي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن المفاوضات بين البلدين "إيجابية". بينما لم تعلق المملكة العربية السعودية بعد على هذه الجولة.

كما صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن المحادثات جارية بشأن إرسال 40 ألف إيراني إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام.

في حين ركزت المحادثات حتى الآن على قضايا صغيرة نسبيًا، مثل الحج وزيارة الأماكن المقدسة، وحضرها مسؤولون على مستوى المخابرات، فإن احتمال إدراج مسؤولين على مستوى وزارة الخارجية في المحادثات المقبلة قد يشير إلى تقدم كبير ورغبة في التوصل إلى خاتمة لأحد أكثر الصراعات استعصاءً في المنطقة.

قطعت الرياض العلاقات مع طهران في 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية بعد إعدام رجل دين شيعي في السعودية.

بدأت دول الخليج العربية، التي شعرت بالإحباط إزاء ما يرون أنه تضاؤل ​​اهتمام الولايات المتحدة بمخاوفهم الأمنية، بأخذ الأمور بأيديهم مؤخرًا، والتواصل مع المنافسين والأعداء لدرء الصراعات التي يمكن أن تلحق الضرر باقتصاداتهم.

تعرضت المنشآت النفطية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للهجوم من قبل منفذين يعتقد أنهم مدعومون من إيران، بما في ذلك جماعة الحوثيين المتمردين في اليمن. في كلتا الحالتين، تأثرت دول الخليج برد الولايات المتحدة، مما دفع إلى إعادة التفكير في ركيزة طويلة الأمد للعلاقة الأمريكية الخليجية تضمن مراعاة العرب لاحتياجات الولايات المتحدة من الطاقة مقابل ضمانات أمريكية للأمن.

جددت الولايات المتحدة التزامها بأمن الخليج من خلال تعزيز الدفاعات الإقليمية ضد الهجمات الصاروخية. اختار الرئيس جو بايدن، الجمعة الماضية، الدبلوماسي المحترف مايكل راتني كسفير للولايات المتحدة في الرياض. إذا تم تأكيد اختياره من قبل الكونغرس، فسيكون راتني أول سفير من مسيرة مهنية دبلوماسية يشغل هذا المنصب منذ ثلاثة عقود.

كان أوضح مظهر على إعادة التفكير هذه هو رد الفعل الخافت لدول الخليج تجاه الحرب الروسية على أوكرانيا. لم يصرح حلفاء الولايات المتحدة بتأييد موقف إدارة بايدن بشأن الحرب الروسية هناك، وأشار المسؤولون الإقليميون إلى الصراع على أنه علامة على تغيير النظام العالمي حيث قد يكون للغرب دور أقل مما كان من قبل.

رفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والإمارات دعوات الولايات المتحدة لزيادة إنتاج النفط لخفض سعر الخام الذي يغذي الحرب الروسية، واختارت الدولتان بدلًا من ذلك التمسك بالتحالف مع زميلتهما المصدرة في "أوبك بلس" روسيا لزيادة الإنتاج تدريجيًا.

وبعد مرور أكثر من 15 شهرًا على رئاسته، لم يتحدث جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد.

في غضون ذلك، تعمل كل من الإمارات والسعودية على إصلاح العلاقات في المنطقة.

على مدار الأسبوعين الماضيين، خففت السعودية من تصعيد الحرب في اليمن من خلال هدنة نادرة، وبدأت تقاربًا مع لبنان بعد قطع العلاقات العام الماضي. كلا البلدين ميدانان لصراعات بالوكالة بين الرياض وطهران.

قال محمد مراندي المحلل السياسي والأستاذ بجامعة طهران إن أكبر عقبة أمام إصلاح العلاقات من منظور إيراني كانت الحرب في اليمن. وأضاف: "الآن بعد أن توقف ذلك، على الأقل في الوقت الحالي، هناك أمل حقيقي في التحسن"، وتابع بالقول إن إيران مستعدة فقط لمناقشة الأمور ذات الطبيعة الثنائية وليس "التفاوض نيابة" عن المتمردين الحوثيين في اليمن.

يأتي استئناف المحادثات أيضًا مع وصول المفاوضات بين القوى العالمية وإيران لإحياء الاتفاق النووي إلى مرحلة متقدمة. تشعر دول الخليج العربي بالإحباط من الولايات المتحدة لعدم معالجة مخاوفها في المحادثات مع إيران، معتقدين أن تأثيرهم على طهران يتضاءل مقارنة بالنفوذ الذي تمارسه الولايات المتحدة.

وقالت إلهام فخرو الباحثة في مركز Chatham House بلندن: "تعتقد دول الخليج أن الولايات المتحدة يجب أن تكون حاضرة على الطاولة حتى تفي إيران بأي وعود قُطعت لها". وأضافت أن إدارة بايدن أصرت على إجراء تلك المحادثات بشكل منفصل بين إيران ودول الخليج.

المحادثات المباشرة مع إيران هي محاولة من دول الخليج العربية للقيام بذلك، لكن المحللين يشكون في قدرتها على تحقيق نتائج يمكن أن ترضي الطرفين.

وقال محمد اليحيى، زميل باحث في معهد هدسون إن "هذه المحادثات محكوم عليها بالفشل تقريبا". وأضاف: "المشكلة في جوهرها ليست مشكلة بين إيران والسعودية، إنها بين إيران والولايات المتحدة. تهاجم إيران المملكة لأنها تعتبرها دولة تابعة للنظام الإمبريالي الأمريكي".

لكن سيد حسين موسويان، المفاوض النووي الإيراني السابق والأستاذ بجامعة برينستون، قال إن الدولتين لديهما نفوذ كاف على بعضهما البعض لضمان المحادثات.

وأضاف أن "القضية الرئيسية لكليهما هي التأكيد المتبادل على أجندة إقليمية غير مهيمنة" والضمانات الأمنية. وتابع بالقول إن السعودية تحظى بدعم الولايات المتحدة و"لإيران نفوذ شعبي هائل في دول المنطقة يمكن أن يشكل تهديداً طويل الأمد للسعوديين".

لكن هذا الدعم الأمريكي أصبح موضع تساؤل مؤخرًا. يتعمق السخط من الولايات المتحدة في الخليج لدرجة أن البعض يرى دور واشنطن في المنطقة كمفسد وليس ضامنًا للاستقرار.

وقال اليحيى إن "دول الخليج ترى أن سياسة التهدئة الأمريكية تجاه إيران خلال العقد الماضي مسؤولة عن تصعيد إيران عدوانها"، مضيفًا أن هذه السياسة بدأت "حرائق قد تمتد إلى منزلنا".

وأضاف في إشارة إلى سياسة الولايات المتحدة بشأن إيران: "عندما يأتي مهووس بإشعال الحرائق إلى منزلك، فهذا أمر خطير. والأمر الأكثر إثارة للرعب هو أن يأتي المهووس بإشعال الحرائق مرتديًا زي رجل إطفاء".