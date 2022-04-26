بلينكن يقر بتعرض مسؤولين أمريكيين لـ"تهديد مستمر" من قبل إيران

(CNN)-- أقر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوجود "تهديد مستمر ضد مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين" من قبل إيران، ولكنه لم يذكر المزيد من تفاصيل.

وقال بلينكن للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "نحن نحرص على أن نحمي مواطنينا طالما كان الأمر يتطلب ذلك"

وكان السناتورالجمهوري تيد كروز سأل بلينكن عن وجود تهديدات بالقتل من قبل الحرس الثوري الإيراني ضد مسؤولين أمريكيين سابقين.

وأضاف أنتوني بلينكن: "في أي ارتباطات بيننا بشكل مباشر أو غير مباشر مع الإيرانيين، فإن إحدى الرسائل القوية التي نرسلها إليهم هي أنهم بحاجة إلى التوقف عن استهداف مواطنينا".

ورفض وزير الخارجية الأمريكي الإفصاح عما إذا كانوا قد تلقوا أي تأكيدات من إيران بعدم مهاجمة المسؤولين الأمريكيين، وقال: "لن أصف ما قالوه إنهم يعرفون ما يتعين عليهم فعله لمعالجة هذه المشكلة وهذا أمر واضح ومباشر".