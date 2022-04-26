دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت المستشارة السعودية في التنمية البشرية وأول مدربة سعودية في مجال إبداع الحياة والذكاء العاطفي، سمية الناصر، جدلا بعد اعتراضها على عرض فيديو لها في برنامج "الليوان" الذي يقدمه الإعلامي السعودي بدالله المديفر.

وخلال الحلقة عرض المديفر مقطع فيديو يبدو أنه من دورة خاصة كانت قد أعطتها الناصر حول "ذبذبات الطاقة"، لتعترض الضيفة على عرض الفيديو.

وقالت الناصر: "هذا مقطع خاص ليس لكم حق، يجب أن تعرضوه كاملا"، وأجاب المديفر قائلا: "هذه كانت جزءا من دورة مجانية"، فأجابت الضيفة: "حتى وإن كانت مجانية هي ليست على موقع يوتيوب".

وأردفت المدربة السعودية قائلة: "إذا كانت مجانية يمكنك أن تحضرها أنت عبر تسجيل بريدك الإلكتروني وتحضرها بشكل شخصي"، وأردفت قائلة: "هذه حقوق خاصة موجودة لدي... هي مفتوحة لكن ليست للنشر لا يحق لكم النشر فيها".

ورفضت الناصر مناقشة الموضوع الذي عرض في المقطع الذي اعترضت عليه وقالت: "ليس لدي اعتراض على الفكرة لكنني لن أناقش موضوعا متخصصا في مكان عام"، وأجاب المديفر قائلا: "هذه ما فهمتها"، لتجيب الناصر: "لا يمكن أن تناقش مادة علمية لها تسلسل معين في مكان عام وموضوع الحقوق، فأي شخص يريد ان يحضر عليه الذهاب إلى الموقع ومشاهدة المقطع"، حسب قولها.

وسال الإعلامي السعودي: "ما الفرق بين العلمي على الصعيد العام والخاص؟"، لتجيب الميتشارة قائلة: "هناك فرق في العمق والطرح والتدرج لا يمكنك أن تدخل إلى واحدة من موادي العميقة وتعرضها من المنتصف..." ليقاطعها المديفر قائلا: "الآن ززززز هذه عميقة؟!"، لتجيب الناصر قائلة: "أرجو أن تلتزم بهذا وتلتزم بان هذه حقوق ولم يكن من المفترض أن تنشر.."، حسب قولها.

وأثار المقطع ردود فعل واسعة إذ حصد ما يقارب الـ3 آلاف إعجاب وما يقاربها من إعادة التغريد وما يجاور الألفي تعليق.