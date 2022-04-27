رصاصة داخل رسالة تهديد لرئيس وزراء إسرائيل.. ولابيد يعلق

بينيت لـCNN: لن أجري تجاربًا على حساب الشعب الإسرائيلي.. وازدهار غير مسبوق للفلسطينيين

وساطة إسرائيلية لوقف حرب أوكرانيا.. ماذا دار في لقاء الـ3 ساعات بين بوتين وبينيت؟

رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت: الموجة الخامسة من كورونا قد بدأت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات الإسرائيلية عن رسالة تهديد وصلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت تحتوي بداخلها على رصاصة وتهدده بالقتل.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بتقرير: "قامت الجهات المعنية في ديوان رئيس الوزراء نفتالي بينيت بتعزيز الحراسة عليه وعلى ابناء عائلته بسبب الرسالة التي تلقاها بينيت والتي تهدده بالقتل، كما عثر على رصاصة كانت داخل غلاف الرسالة".

وأضافت: "يواصل جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة التحقيق في هذه القضية"، ناقلة على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، تعليقه بأن "هذه الرسالة تعيد الى الاذهان مدى خطر التحريض"، مؤكدا على أن "التطرف لن ينتصر على الاغلبية العاقلة التي تواصل محاربة حديث الكراهية في كل مكان".

من جهتها قالت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد وفقا لتقرير الهيئة إن "رسالة التهديد التي تلقاها رئيس الوزراء نافتالي بينيت أمر يهز أركان المجتمع".