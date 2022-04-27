دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت المصافحة والحديث الذي دار بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية، حمدين صباحي، في إفطار "الأسرة المصرية" تفاعلا واسعا، الثلاثاء، في حين أُعلن الأربعاء عن الإفراج عن مدير حملة صباحي الانتخابية، خالد مؤنس.

وأثار مقطع فيديو للمصافحة بين السيسي وصباحي ردود فعل واسعة على موقع تويتر، وذلك بسبب تلبية الثاني وعدد من رموز المعارضة المصرية لدعوة الرئيس المصري لحضور "إفطار الأسرة المصرية" بعد سنوات من الخلافات السياسية التي عصفت بالعلاقات بين الحكومة والمعارضة المصرية.

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من جانبه، أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي، المحامي طارق العوضي، عبر صفحته على موقع تويتر عن الإفراج عن مدير الحملة الرئاسية السابق لحمدين صباحي.

الف مبروك العفو عن حسام مؤنس ..

وكان قد قال المعارض المصري، حالد داود، الذي كان أحد أبرز رموز المعارضة الذين حضروا الإفطار: "نرى مبادرة السيد بدعوة عدد من رموز المعارضة لحضور إفطار الأسرة المصرية، مبادرة إيجابية للغاية وتؤكد معاني أننا كلنا أبناء للوطن وكلنا يجب أن نعمل من أجل الوطن حتى لو كان لدينا بعض الاعتراضات أو التحفظات على السياسات التي تم اتباعها في السنوات الأخيرة لكننا جزء من المعارضة الوطنية في مصر".

وأضاف المعارض المصري قائلا: "أحد التصريحات المهمة التي أدلى بها الرئيس أن الأولوليات في السنوات الماضية لم تكن تتيح فتح ملف الإصلاح السياسي أو فتح المجال للمزيد من الحريات واليوم نحن نقف على أرض صلبة في مصر، تم القضاء على الأرهاب بنسبة كبيرة وتم رفع حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحان الآن وقت التنفيذ ونحن بكل تأكيد رحبنا جدا بتصريح الرئيس بإحياء مادة العفو الرئاسي بإطلاق سراح سجناء الرأي المحبوسين على مدى الأعوام الماضية والإسراع بإطلاق جلسات الجوار الوطني التي تضم ممثلين لجميع الأحزاب السياسية بما في ذلك أحزاب المعارضة والنقابات المهنية وشخصيات عامة مستقلة يمكن أن تثري هذا الحوار"، حسب قوله.

وتابع داود كاشفا عن حواره مع السيسي: "شكرت السيد الرئيس على دعوتنا لهذا الحوار وطالبت بالإسراع في ملف إطلاق سراح السجناء السياسيين والسيد الرئيس تجاوب معي مع الأستاذ حمدين وأكد أن الأمر سيتم بأقرب وقت ممكن وتفاهمنا على أن هذه كانت مرحلة وانتهت وأن نعمل في صفحة جديدة، وهذه هي الوعود التي تلقيناها من سيادته ونحن في انتظار التنفيذ ومتابعة الإجراءات التي تمت في اليومين الماضيين بإخلاء سبيل 41 من السجناء السياسيين ولدينا وعود باستمرار هذا النهج"، حسب قوله.