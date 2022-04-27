قادة أوروبيون سابقون يدعون إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني

(CNN)-- دعا قادة أوروبيون سابقون الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

ووصفت رسالة وقع عليها قادة أوروبيون سابقون أعضاء في شبكة القيادة الأوروبية ومجلس إدارة مجموعة الأزمات الدولية ومجلس المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الاتفاق النووي بأنه "قضية ذات أهمية حيوية لعدم انتشار الأسلحة النووية عالميا والاستقرار الإقليمي".

ودعت الرسالة الإدارة الأمريكية و الحكومة الإيرانية إلى "إظهار المرونة فيما يتعلق بالمفاوضات حتى يتم رؤية نهاية ناجحة لها".

وتقف المفاوضات حاليا في طريق مسدود بشأن الخلاف بشأن تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة الإرهابية.

وتصف الرسالة تصنيف منظمة إرهابية بأنها مسألة "سياسة" خارج جوهر الأزمة الحالية.

يذكر أن من بين الموقعين على الرسالة رؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء دفاع سابقين من دول حليفة للولايات المتحدة في أوروبا.