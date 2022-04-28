أردوغان يصل إلى السعودية في أول زيارة رسمية منذ 5 أعوام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مدينة جدة السعودية، مساء الخميس، في أول زيارة رسمية له منذ عام 2017.

ولبى الرئيس التركي دعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة المملكة بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين على خلفية خلافات حول قضايا عدة.

وقال أردوغان قبيل سفره إلى جدة: "سأسافر إلى السعودية لمدة يومين استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبدالعزيز)... وسيكون لي لقاء مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد (الأمير محمد بن سلمان)"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس التركي: "سنفتح صفحة جديدة في العلاقات مع المملكة العربية السعودية... زيارتي تعبير عن إرادتنا المشتركة لبدء فترة جديدة من التعاون كدولتين شقيقتين تربطهما روابط تاريخية وثقافية وإنسانية"، على حد تعبيره.

وأعلنت وكالة الأناضول التركية الرسمية وصول أردوغان إلى جدة في زيارة رسمية.