أردوغان في السعودية.. الصور الأولى لاستقبال خالد الفيصل للرئيس التركي

الشرق الأوسط
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شاهد.. لحظة وصول أردوغان إلى قصر الوطن في أبوظبي
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شاهد.. لحظة وصول أردوغان إلى قصر الوطن في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل أمير مكة المكرمة والمستشار الملكي في السعودية، الأمير خالد الفيصل، الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور البلاد للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران من عام 2017، ونشرت قناة TRT الرسمية التركية الصور الأولى للاستقبال.

وظهر في الصورة الأمير خالد الفيصل وهو يمشي إلى جانب أردوغان والوفد المرافق له، في حين بدا الثنائي جالسين وبينهما المترجم بعد مراسم الاستقبال.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس التركي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية.

يذكر أن هذه الزيارة الأولى لأردوغان إلى السعودية منذ عام 2017 الذي أجرى فيه زيارتين إحداهما في فبراير/شباط والثانية في يونيو/حزيران قبل أن تتوتر العلاقات على خلفية "الأزمة الخليجية" ومقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

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