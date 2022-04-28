أردوغان في السعودية.. الصور الأولى لاستقبال خالد الفيصل للرئيس التركي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل أمير مكة المكرمة والمستشار الملكي في السعودية، الأمير خالد الفيصل، الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور البلاد للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران من عام 2017، ونشرت قناة TRT الرسمية التركية الصور الأولى للاستقبال.

وظهر في الصورة الأمير خالد الفيصل وهو يمشي إلى جانب أردوغان والوفد المرافق له، في حين بدا الثنائي جالسين وبينهما المترجم بعد مراسم الاستقبال.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يصل إلى مدينة #جدة السعودية في زيارة رسمية تستمر يومين https://t.co/FkENGLHP4m

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس التركي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية.

يذكر أن هذه الزيارة الأولى لأردوغان إلى السعودية منذ عام 2017 الذي أجرى فيه زيارتين إحداهما في فبراير/شباط والثانية في يونيو/حزيران قبل أن تتوتر العلاقات على خلفية "الأزمة الخليجية" ومقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.