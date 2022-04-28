تركي المالكي: إطلاق سراح 163 "أسيرًا حوثيًا" كمبادرة إنسانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أن قيادة التحالف ستطلق سراح 163 "أسيرا من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة".

وقال المالكي إن إطلاق سراح الأسرى الحوثيين يأتي "كمبادرة إنسانية امتدادا للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعما لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية".

وأضاف أنه يأتي كذلك "لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018 باتفاقية ستوكهولم".

وتابع بالقول إن قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ 163 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم نقلهم إلى صنعاء.

واختتم العميد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن ملف "إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تُؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية".