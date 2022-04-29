الخناق يضيق.. لبنان يتوقّف عن تلقّي طلبات الحصول على جوازات السفر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الأمن العام اللبناني، الجهاز المسؤول عن إصدار جوازات السفر في لبنان، وقف العمل بالمنصة الإلكترونية المعتمدة لتقديم المواطنين طلبات الحصول على جوازات السفر وتحديد مواعيدها.

وقال الأمن العام في بيان، إن دوائر المديرية العامة ومراكزها الإقليمية شهدت اعتبارًا من العام 2020 ضغطًا كبيرًا على طلبات جوازات السفر، فاقت عشرات أضعاف الأعوام السابقة ممّا أثّر على مخزون جوازات السفر لديها.

وأشارت المديرية، إلى أنه من أجل تدارك هذا الوضع قبل أن يتفاقم، اتخذت مطلع العام 2021 الإجراءات الإدارية اللازمة لتأمين جوازات سفر جديدة، وتواصل المسؤولون فيها مع إدارات الدولة ومؤسساتها لإبرام العقود المطلوبة، والتعجيل بتأمين التمويل اللازم لتحقيق المشروع.

وتابع الأمن العام إلى أنه حتى تاريخه لم يتم ايفاء الشركة المتعاقِدة قيمة العقد الموقع، مما ادّى الى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة إلى الأمن العام، في وقت بدأت الكمية المتوفّرة من جوازات السفر بالنفاذ.

وبناء على ذلك، توقفت المديرية العامة للأمن العام عن العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر اعتبارا من 27 أبريل / نيسان، وذلك لحين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الاموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة.

وأشارت المديرية إلى أن كل من لديه موعدا على المنصة سيتم منحه جواز سفر وفقا للموعد المعطى له سابقا.

إعلان الأمن العام أثار ضجة على مواقع التواصل ومخاوف العديد من اللبنانيين لما يمثله ذلك من عدم القدرة على السفر خارج البلاد التي تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.