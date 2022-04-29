مصافحة وابتسامة.. ولي العهد السعودي يلتقي أردوغان في جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، أثناء زيارة الرئيس التركي إلى المملكة.

ونشرت وكالة الأناضول الرسمية التركية صورا من اللقاء الذي شهد مصافحة بين الطرفين وابتسامة من ولي العهد السعودي، كما ظهر الطرفان وهما يتبادلان الحديث.

وكان قد التقى أردوغان بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت سابق الخميس.

واستقبل أمير مكة، الأمير خالد الفيصل، الرئيس التركي في مدينة جدة مساء الخميس، في أول زيارة لأردوغان منذ عام 2017 إلى السعودية.