دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألقت شرطة المدينة المنورة، الجمعة، القبض على 5 أشخاص اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها في المسجد النبوي.

ونشر الأمن العام السعودي بيانا جاء فيه: "صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة بأن الجهات الأمنية قبضت على 5 أشخاص من الجنسية الباكستانية"، حسب البيان.

وأكد الأمن العام السعودي أن المقبوض عليهم "اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها من الجنسية الباكستانية أثناء وجودها في ساحة المسجد النبوي".

وأضاف الأمن العام قائلا عن المقبوض عليهم: "وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهات المختصة لتنافي فعلهم مع قدسية المكان وتأثيره في سلامة الزوار والمصلين"، وفقا للأمن العام.