تحليل: لماذا تطوي تركيا والسعودية صفحة فضيحة مقتل خاشقجي؟

تحليل بقلم نك روبرتسون، محرر الشؤون الدبلوماسية الدولية في شبكة CNN، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- هناك الكثير الذي يمكن أن تفعله المملكة العربية السعودية وتركيا معًا، ويمكن أن تكون الآن لحظتهما. تخلق الحرب الروسية على أوكرانيا حلفاء دبلوماسيين غريبين. يمكن أن يُغلق ستار حديدي جديد، والآن حان الوقت لمعرفة من يقف أين.

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والملك سلمان، الخميس، بعد وصوله في أول زيارة له منذ 5 سنوات، أملا في طي صفحة فترة مضطربة في العلاقات بين القوتين في الشرق الأوسط.

وفي حديثه قبل مغادرته تركيا، ذكر أردوغان مجموعة من المجالات التي يمكن أن يتعاون فيها البلدان، بما في ذلك الصحة والطاقة والأمن الغذائي والدفاع والتمويل.

تركيا والمملكة العربية السعودية لديهما تركة تاريخية ثقيلة. تركت الإمبراطورية العثمانية مذاقًا مريرًا في المملكة بعد أن تم استبدالها بالعائلة الحاكمة السعودية. واليوم، يعتبر شكل الإسلام السياسي لأردوغان بمثابة سم محتمل للقيادة الملكية لمحمد بن سلمان.

كان البلدان على خلاف أيديولوجيًا، وكانا يتنافسان منذ فترة طويلة على زعامة العالم الإسلامي، لكن العلاقات وصلت إلى الحضيض بعد أن ألقت تركيا باللوم على الرياض في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

لكن الحقائق الصعبة اليوم تدفن ما مضى. يعاني أردوغان من نقص السيولة وانخفاض شعبيته. بالنسبة لمحمد بن سلمان، فإن تدفق دولارات البترول، والشعبية في الداخل لا تمثل مشكلة. لكن على المسرح العالمي، ومع أصدقائه التقليديين مثل الولايات المتحدة، فهم على خلاف.

على الرغم من شعبيته السياسية المتضائلة في الداخل، أو ربما بسببها، فإن أردوغان يجعل نفسه أكثر أهمية على الساحة العالمية من خلال الانخراط في دبلوماسية عالية. لقد كان يلعب دور الوسيط في حرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

يشترك هو ومحمد بن سلمان أيضًا في مخاوف العديد من النزاعات الإقليمية بما في ذلك سوريا وإيران ولبنان وحزب الله. هناك مجال كبير لاستغلال الأرضية المشتركة لصالح كليهما.

يحتاج اقتصاد أردوغان المتدهور إلى السيولة السعودية. الوعود بإبرام صفقات تجارية وتوفير إمداد لخزائن الدولة المتضائلة ستكون موضع ترحيب. هذا النوع من المساعدة يمنح الرئيس التركي مزيدًا من الوقت في السلطة، وهو ما يفهمه محمد بن سلمان جيدًا.

لكن ما يمكن أن يستخدمه محمد بن سلمان حقًا هو وسيلة للخروج من الكتب السيئة للرئيس الأمريكي جو بايدن، وشريك أمني موثوق به وغير ناقد.

وستعتمد كيفية تناسب أردوغان في ذلك على المعاملات الدبلوماسية التي يمكن أن يقوم بها الزعيمان.

الغموض هو شريان الحياة للعلاقات الدولية، وعلى هذه الجبهة، لعب أردوغان بالفعل ورقته الأولى.

من خلال إسقاط مطلبه بإجراء محاكمة تركية لعملاء الحكومة السعودية الذين يُعتقد أنهم قتلوا خاشقجي، وهي عملية قتل تقدرها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بأنها جاءت بأمر من محمد بن سلمان، وضع أردوغان جانبًا العصا المجازية التي استخدمها العديد من القادة الغربيين لضرب محمد بن سلمان.

هناك الكثير الذي يمكن أن يجلبه الزعيم التركي إلى الطاولة مع محمد بن سلمان. قد يرغب ولي العهد السعودي في أن يضعف أردوغان علاقاته العسكرية مع قطر المجاورة. الدولتان الخليجيتان تجاوزتا فقط في الآونة سنوات من الخلاف، الذي دعت الدوحة خلاله تركيا لفتح قاعدة عسكرية في الفناء الخلفي للمملكة العربية السعودية.

قد ترغب الرياض وأنقرة أيضًا في الانتقال إلى وضع ما بعد الصراع السوري الذي يضعف حزب الله وإيران بينما يعمل على استقرار لبنان. ربما يعني ذلك إبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة.

لا يمكن إتمام مثل هذه الصفقات الكبيرة والصعبة دون أن يوازن محمد بن سلمان وأردوغان احتياجات بعضهما البعض حول الطاولة.

لكن إجراءات التحوط التي يقوم بها محمد بن سلمان تتجاوز الشرق الأوسط. كما أنه يتخذ بعض القرارات الأخرى عالية المخاطر، ليس أقلها اللجوء إلى الصين لاحتياجاته الأمنية. وفقًا لتقارير الاستخبارات الأمريكية، تقوم المملكة العربية السعودية بتصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ الرياض قريبا. أي تعاون عسكري جديد بين البلدين سيكون له ثمن باهظ، ليس من حيث السعر الذي تستطيع الرياض تحمله بسهولة، ولكن من حيث المزايا التي يتوقع أن تطالب بها الصين في المستقبل، والتي يمكن أن تضع السعودية في الجانب الخطأ من النظام العالمي الجديد الناشئ.

أظهر الربيع العربي عام 2011 للسعوديين أنه في حالة حدوث ثورة، فإن الولايات المتحدة لن تنقذ العائلة الملكية. بعد عقد من الزمان، عزز الانقسام في السياسة الأمريكية وجهة النظر السائدة في الرياض بأن القادة الأمريكيين مستهلكون للغاية في سياساتهم الداخلية لدرجة أنهم لا يستطيعون التركيز بشكل كامل على السياسة الخارجية. حتى إذا ظهر شريك أمريكي موثوق، كما يُعتقد، فقد يختفي هذا الشخص في الانتخابات التالية.

مع تضاؤل ​​مصداقية الولايات المتحدة في المنطقة، قد يكون أردوغان قادرًا على تقديم بعض البدائل الأمنية الإقليمية للرياض التي يمكن أن تخفض التوترات مع إيران، التي تربط أنقرة علاقات ودية معها، وفي النهاية اليمن.

لكن محمد بن سلمان، أكثر من أردوغان، هو على مفترق طرق محتمل. هل يستسلم للمرارة من تعامل الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط واستبعاده من قبل بايدن، أم أنه يعمل على وضع استراتيجية لعدم الهبوط في الجانب الخطأ من الستار الحديدي الجديد؟