الكاظمي: تمكنا من إيجاد أجواء حوار إيجابية بين إيران والسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن العراق "لديه مصلحة مباشرة في تحقيق تفاهمات بين دول المنطقة وتحقيق الاستقرار الإقليمي".

وأضاف الكاظمي، في حوار مع صحيفة "الصباح" نقلته، السبت، وكالة الأنباء العراقية "واع"، بشأن المباحثات بين إيران والسعودية التي تستضيفها بلاده: "لأننا نمتلك علاقات جيدة مع الطرفين ومع أطراف إقليمية ودولية متباينة، تمكنا من إيجاد أجواء حوار إيجابية على أرض العراق، الكثير منها لم يعلن عنه".

وتابع: "الإخوة في المملكة وإيران يتعاملون مع ملف الحوار بمسؤولية عالية ومتطلبات الوضع الحالي للمنطقة، ونحن واثقون بأنّ التفاهم بات قريبا إن شاء الله".

وذكر: "هناك انفراجة حقيقية واسعة في العلاقات بين كل دول المنطقة، مدعومة بقناعة راسخة ونيات سليمة بأن مستقبل المنطقة يعتمد على البدء بالنظر إليها كمنظومة مصالح متلاقية وليست متقاطعة، وأن هذه المنظومة لا يمكنها التفرغ للبناء الاقتصادي واللحاق بالتطور العالمي من دون أن تحل مشكلاتها وتصفر أزماتها".

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية قالت، الثلاثاء، إن المباحثات السعودية الايرانية "قد تمهد لعودة العلاقات الدبلوماسية"، وأضافت أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان حاضرا في جولة المفاوضات".

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال، في وقت سابق، إن المباحثات بين الجانبين السعودي والإيراني كانت "إيجابية".

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تصريحات سابقة الجولة الخامسة من المحادثات التي تجريها بلاده مع السعودیة بأنها "كانت شاملة وجيدة وجدية لكنها لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي".

وأضاف زادة، في مؤتمر صحفي: "إذا ارتقت المفاوضات مع السعودية إلى المستوى السياسي من المحتمل أن نشهد تقدما سريعا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".