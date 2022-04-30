إسرائيل تعتقل اثنين مشتبه بهما في مقتل حارس مستوطنة

القدس (CNN)-- أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، في بيان مشترك السبت، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين يشتبه في قتلهما حارس إسرائيلي في مستوطنة آرييل في ساعة متأخرة من ليل الجمعة.

واُعتقل الاثنان في قرية قراوات بني حسن شمال غربي مستوطنة ارييل بالضفة الغربية.

وقال مصدر أمني إسرائيلي لشبكة CNN إنهما اعتقلا في منزليهما ولم يقاوما، مضيفًا أن المشتبه بهما يبلغان من العمر حوالي 20 عامًا.

وطلب المصدر عدم نشر اسمه لبحث تفاصيل لم تعلن بعد عن المشتبه بهما.

وجاءت الاعتقالات بعد "نشاط استخباري وعملياتي مكثف" من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي و"اليمان"، وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة الحدود الإسرائيلية، بحسب الوكالات.

وقالت الأجهزة إن السلاحين اللذين استخدمهما المشتبه بهما في الهجوم تم ضبطهما أثناء الاعتقال.

تم نقل المشتبه بهما لمزيد من التحقيق في جهاز الأمن العام.

ولم تذكر الأجهزة الأمنية أسماء المشتبه بهما.

ولم يتم الكشف عن اسم الحارس الإسرائيلي علنًا.