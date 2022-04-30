دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار إعلان قناة مكملين المصرية المعارضة، مساء الجمعة، خروجها من تركيا التي كانت تتخذ منها مركزا لها تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

قناة مكملين المصرية المعارضة تعلن من تركيا أنها معدتش مكملين، وتوتة توتة خلصت الحدوتة! عادة ما تتحكم المصالح، والعلاقات البنية، والحزبية، بقرارات أنظمة دول العالم الثالث.

وقالت القناة في بيان: "حرصت قناة مكملين الفضائية منذ بدايتها قبل ثماني سنوات أن تكون صوتاً للحقيقة ومنبــراً لكل أبناء شعبنـــا الحبيب؛ كنا معكم في الأحداث الهامــة التي مرت بها مصـــر والمنطقــة العربيــة لنقل الصورة كاملة ولنشر الوعي وقيم العـدل والحرية، وصوتــاً للمظلوميـــن والمعتقليـــن.. ونظراً للأوضاع التي لا تخفى على أحد وحرصاً على استمراريـــة رسالة القناة الإعلاميـــة لنقل الحقيقة كاملة، فقد قررت إدارة قناة مكملين الفضائية نقل بثها واستوديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا لتنطلق انطلاقة جديدة من كل ميادين العالم".

استكمالا لحملة الرئيس اردوغان المحلية( الهادفة لإعادة انتخابه) والدولية (الهادفة لتحسين العلاقات مع عدة دول) السلطات التركية بلغت قناة مكملين صباح اليوم بقرار إغلاقها الفوري في تركيا أعلنت القناة في بيان رسمي منذ لحظات إغلاق مقرها بالكامل في تركيا ونقل بثها لعدة عواصم عالمية https://t.co/2fGFOjCqnG

وتابعت: "وعليه ستغلق القناة استوديوهاتها ومقرها بالكامل في تركيا وتنطلق من عواصم عالمية مختلفة خلال المرحلة المقبلة.. نشكر كل من ساهم ولو بكلمة في أن تبقى مكملين علامة بارزة في سماء الإعلام الحر".

بيان #قناة_مكملين المعارضة و هي قناة موالية لجماعة #الإخوان_المسلمين المصنفة «إرهابية» في #مصر و #السعودية و معروفة بـ«قناة الإخوان» أو «قناة الجماعة» كانت تبث من #تركيا و تم طردهم طردة الكلاب من تركيا دون الإعلان عن مقر جديد لهم . و القادم أسوأ على #جماعة_لإخوان_المسلمين . https://t.co/pCf00Qdz4W

وأضافت: "نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بالشكر الجزيل لتركيا قيادةً وشعباً على حسن الاستضافة طيلة السنوات الماضية والتي تعبر عن عمق علاقة شعبـينا المتجذرة والعابرة لكل الأزمان والظروف الطارئة.. شكراً لجمهور مكملين الرائع والشكر البالغ موصول لكل الزملاء العاملين في قناة مكملين الفضائية.."

اللجان الهبل لم يفهموا بيان #مكملين رغم ان القناة قالت انها ستغلق في تركيا لتنطلق من عواصم أخرى!! ينتظرون مناحة للشماته خيبة عليكم وعلى اللي مسرحكم سيظل صوت الاعلام الحر شوكة في ظهوركم يفضحكم ويكشف زيف وفساد نظامكم الارهابي الفاشي الفاشل

وخلصت القناة في بيانها: "نعاهدكم بأن نظل متمسكين برسالتنا وبمبادئنا التي عرفتمونا بها ودعمتمونا لأجلها، لم ولن نتوقف بإذن الله أولاً وأخيراً، ثم بدعمكم وتأييدكم في آداء رسالتنا وعملنا للنهوض ببلدنا الغالي مصر".