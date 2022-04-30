السعودية: الاثنين هو أول أيام عيد الفطر

(CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، أن يوم غد الأحد هو المكمل لشهر رمضان، ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت المحكمة العليا في السعودية إن دائرة الأهلة عقدت جلسة مساء اليوم، وأطلعت على ما وردها من المحاكم والمراصد حول ترائي الهلال، وبعد النظر فيه وتأمله "لم يوجد فيه ما يثبت رؤيته".

وأضافت أنه "نظراً لعدم ثبوت رؤية الهلال، فإن دائرة الأهلة تقرر أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، وأن يوم الاثنين هو يوم عيد الفطر المبارك".