رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل الإمارات لتعزيز العلاقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ونوابه، الجمعة، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبحسب الوكالة، سيجري العليمي مباحثات رسمية مع القيادة الإماراتية "تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية وإعادة الإعمار، وحشد الدعم السياسي والتنموي لليمن لمواجهة التداعيات التي أفرزتها الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا على الشعب اليمني".

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لوكالة الأنباء اليمنية، على "عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الضارب جذورها في أعماق التاريخ، متطلعا إلى تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات".

وثمن "المواقف الاخوية لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة"، مشيدا بـ"الموقف البطولي للأشقاء في دولة الإمارات وتلبيتهم للنداء الاخوي لليمن من خلال مشاركتهم الفاعلة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن".

وأشار إلى "الدعم الإماراتي السياسي والعسكري والإنساني والإغاثي والتنموي المقدم لليمن خلال المرحلة الماضية"، مؤكدا أن "ذلك الدعم يجسد على ما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور ونماء".

وعلق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، عبر حسابه بتويتر على الزيارة بقوله: "أهلا برئيس اليمن الجديد الدكتور رشاد العليمي في الإمارات".

وكان العليمي غادر مدينة جدة، مساء الجمعة.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الخميس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وأكد العاهل السعودي، خلال اللقاء "حرص المملكة ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، متمنيًا لهم التوفيق بما يحقق لليمن وللشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".