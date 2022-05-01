عاصفة ترابية تضرب العراق.. وتعليق حركة الملاحة الجوية في مطارين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ضربت عاصفة ترابية محافظات عراقية، إضافة إلى العاصمة بغداد، الأحد، فيما أصيب العشرات بحالة من الاختناق جراء العاصفة.

وأعلنت السلطات العراقية تعليق حركة الطيران في مطاري بغداد والنجف، بسبب الأحوال الجوية، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

واضطرت السلطات إلى تحويل مسارات هبوط بعض الطائرات، حيث وصلت طائرة الخطوط الجوية العراقية القادمة من بيروت إلى مطار البصرة، نتيجة لتعذر هبوطها في مطار النجف.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل حسين جليل لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الطائرة التابعة للخطوط الجوية العراقية أقلعت من بيروت وتعذر هبوطها في مطار النجف الدولي نتيجة سوء الأحوال الجوية".

في غضون ذلك، استقبلت مستشفيات محافظتي النجف الأشرف والأنبار، الأحد، 93 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وربطت وزارة الزراعة العراقية تكرار العواصف الترابية بمشكلة التصحر في البلاد.

وقال وكيل وزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين، للوكالة الرسمية، إن "هناك 3 عوامل مباشرة أثرت وأدت لتكرار العواصف الترابية وزيادة التصحر تمثلت بقلة الامطار وقلة الموارد المائية من بلدان المصب وخفض الخطة الزراعية وهذه ستلقي بتأثيراتها على الغطاء النباتي واستمرار شح المياه سيؤثر مباشرة على الخطط الزراعية واستدامة الاحزمة الخضراء".