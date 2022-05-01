من بين الأعنف منذ عام 1850.. نظرة على الانهيار الاقتصادي في لبنان و"حلب" النخبة لموارد البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت الفنان اللبنانية، إليسا، على مقطع فيديو متداول لرجل دين ينتقد مظاهر البنات على شاطئ منطقة جونية المعروف بلبنان رابطا ذلك بالانتخابات النيابية التي ستشهدها البلاد قريبا.

أكيد هيك بدنا شيخنا ، بدنا نشوف بناتنا عا شواطئ جونية ونرجع نشوف الليدو بكازينو لبنان وبدنا نلبس عا زوقنا وبدنا نرقص و نغني هيدا لبنان حبيبي مش أيران! اللي استحوا ماتوا https://t.co/GDAPXBu9xf

ويقول رجل الدين في مقطع الفيديو المتداول: "من كان يريد أن يرى بناته على شاطئ جوية.. يروح ينتخبهم.. هالقصة راحت.. من كان يريد رؤية ابناءه في بيوت الدعارة والمخدرات كمان يروح ينتخبهم.."

وأعادت إليسا نشر مقطع الفيديو على صفحتها المعرفة بتويتر، قائلة بتعليق: "أكيد هيك بدنا شيخنا، بدنا نشوف بناتنا عا شواطئ جونية ونرجع نشوف الليدو بكازينو لبنان وبدنا نلبس عا زوقنا وبدنا نرقص و نغني هيدا لبنان حبيبي مش أيران! اللي استحوا ماتوا".

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قد أكد في تصريحات حول الانتخابات على "أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين.. نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي، لكن دون أي تجاوز يؤثر سلباً. يجب أن نحصّن أنفسنا لحماية الدولة ومنع أخذ البلد الى الهاوية".

من جهته كان رئيس لبنان، ميشال عون، قد شدد في افتتاح اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، على "التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال". ودعا الى "اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات".