إيران: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إيران، الأحد، أن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

وذكرت "إرنا" أن لجنة تقصي الهلال أعلنت "تعذر رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة وأن الاثنين هو المتمم لشهر رمضان ويوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال واول أيام عيد الفطر".

وفي العراق، أعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، علي السيستاني، الأحد، أن يوم الاثنين مكمل لشهر رمضان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال المكتب، في بيان، إن "يوم غد الاثنين يعد مكملا لشهر رمضان ويكون يوم الثلاثاء أول شوال عيد الفطر".

كانت العديد من الدول مثل السعودية ومصر والإمارات والكويت وقطر والبحرين أعلنت، مساء السبت، أن الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر.