الكويت.. تحرك رسمي ضد حالات "ابتزاز" لمسؤولي الحكومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الإعلام الكويتية عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق "حالات الابتزاز الإلكتروني للمسؤولين الحكوميين".

وقالت الوزارة، في بيان السبت، إنها سترصد "كافة حالات الابتزاز الإلكتروني للمسؤولين الحكوميين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على مكانة الوظيفة العامة لموظفي الدولة تحقيقا للمصلحة العامة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الإعلام، أنوار مراد، إن الوزارة "بالتنسيق مع الجهات الأمنية سوف تقوم برصد هذه الحالات وإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها".

وأكدت المتحدثة أن "الوزارة لن تألوا جهدًا في العمل على محاسية كل من يحاول ممارسة الابتزا واستغلال أية أوضاع لتحقيق مآربه الشخصية".

وأشارت إلى أن "هذه الخطوة تأتي بعد أن رصدت الوزارة استخدام أسلوب التنمر والابتزاز الإلكتروني بشكل واضح من قبل بعض المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماهي لدفع بمسؤولين حكوميين من أجل اتخذا إجراءات معينة تحقق لهم مصالح شخصية"