السعودية.. فيديو حارق الكلب يثير ضجة والسلطات ترد

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نشر الأحد ، 01 مايو / أيار 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه شخص يقوم بإحراق كلب الأمر الذي أثار ضجة وتفاعلا واسعا.

📌| بشأن فيديو #حارق_الكلب .. #وزارة_البيئة تؤكد: يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون. https://t.co/BYHeOO1DRw

وبرز وسم "حارق الكلب" بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مستشهدين بمطع الفيديو.

وزارة البيئة: التنسيق جارٍ مع الجهات الأمنية للتعرف على الشخص #حارق_الكلب الذي ظهر في الفيديو المتداول، باستخدام الألعاب النارية، و سوف نطبق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان. https://t.co/lT9f2q6pvX

من جهتها ردت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر مؤكدة أن عمليات التحقيق للتوصل إلى مرتكب العملية جار.

تابعت الوزارة المقطع المتداول لقيام شخص بالاساءة للحيوان باستخدام الألعاب النارية #حارق_الكلب ، وتؤكد أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت الوزارة: "تابعت الوزارة المقطع المتداول لقيام شخص بالإساءة للحيوان باستخدام الألعاب النارية حارق الكلب، وتؤكد أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".