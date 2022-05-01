السعودية.. فيديو حارق الكلب يثير ضجة والسلطات ترد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه شخص يقوم بإحراق كلب الأمر الذي أثار ضجة وتفاعلا واسعا.

وبرز وسم "حارق الكلب" بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مستشهدين بمطع الفيديو.

من جهتها ردت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر مؤكدة أن عمليات التحقيق للتوصل إلى مرتكب العملية جار.

وقالت الوزارة: "تابعت الوزارة المقطع المتداول لقيام شخص بالإساءة للحيوان باستخدام الألعاب النارية حارق الكلب، وتؤكد أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

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