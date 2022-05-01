الأسد يصدر عفوا عاما عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة قبل 30 أبريل 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ الـ30 من أبريل/ نيسان 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية التي نشرت نص المرسوم والذي جاء فيه: "يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته".

وأضاف المرسوم: "لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره".

ونقلت الوكالة على لسان القاضي نزار صدقني، معاون وزير العدل، تأكيده على أهمية مرسوم العفو موضحاً أنه "جاء مختصاً بجرائم محددة بموضوعها وهي الجرائم الإرهابية التي نص عليها القانون رقم 19 لعام 2012 وأن المرسوم جاء بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وتحريره لمعظم الأراضي السورية من دنس الإرهاب لذلك عفت الدولة ووجهت دعوة مصالحة لأبنائها الذين تورطوا بجرائم إرهابية رغم أنها جرائم خطرة لكن لم تؤد للقتل للاستفادة من المرسوم والعودة لحياتهم الطبيعية".