مصر.. ضبط شخص ارتكب "أفعالا منافية للآداب" وتحرش بسيدة في أتوبيس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات المصرية القبض على شخص بتهمة القيام بـ"أفعال منافية للآداب" والتحرش بسيدة في أتوبيس نقل جماعي.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان الاثنين، إن ضبط المتهم جاء "عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات حال استقلالهما أتوبيس نقل جماعى وتضرر شقيق السيدة المشار إليها مما تعرضت له".

وأضاف بيان الوزارة أن "الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من خلال استخدام التقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعه على النحو المشار إليه".