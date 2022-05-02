أردوغان: الجهات التي تنتظر تعثر تركيا ستُصاب بخيبة أمل كبيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستتمكن من تجاوز غلاء الأسعار "خلال فترة وجيزة"، وأضاف أن حكومته "ستواصل جهودها من أجل إنشاء مستقبل أكثر ازدهارا، وأن الجهات التي تنتظر تعثر تركيا ستُصاب مجددا بخيبة أمل كبيرة".

وذكر أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مأدبة إفطار مع العاملين في قطاع الصناعات الدفاعية بمدينة إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء: "تركيا أولت اهتماما خاصا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير في فترة كان فيه العالم يتعارك مع وباء كورونا، والأزمة الناجمة عن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف أن "الاقتصاد التركي يواجه منذ فترة تحديات حقيقية، وأن جزءًا من هذه التحديات مصدرها التطورات العالمية والجزء الآخر ناجم عن ديناميكيات داخلية".

وقال أردوغان إن "الحروب والصراعات الدائرة في منطقتنا والخبرات التي اكتسبناها من مكافحتنا للإرهاب، تظهر مرة أخرى مدى أهمية كل مشروع نقوم به في مجال الصناعات الدفاعية".

وذكر: "نقوم دائما بتحسين مستوى معيشة العاملين، وقد رفعنا في هذا الإطار الحد الأدنى للأجور أكثر من 50 %، ورغم ذلك ندرك أن عمالنا يستحقون أكثر من هذه النسبة".