السعودية.. لحظة مؤثرة لعناق رجل أمن ووالدته في الحرم المكي

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
السعودية.. لحظة مؤثرة لعناق رجل أمن ووالدته في الحرم المكي
Credit: STR / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت لحظة عناق رجل أمن سعودي ووالدته في الحرم المكي تفاعل واسع عل مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر مقطع فيديو عبر تويتر لرجل أمن سعودي يتفاجأ بوالدته في صحن الطواف بالحرم المكي.

وظهرت الوالدة وهي تعانق ابنها بشدة في لحظة وُصفت بأ"المؤثرة" و"المليئة بالمشاعر".

يذكر أن السعودية تشهد توافد عدد كبير من المعتمرين في شهر رمضان في حين يبدأ الحجاج بالقدوم إلى السعودية لتأدية فريضة الحج مع اقتراب عيد الأضحى.

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.