السعودية.. لحظة مؤثرة لعناق رجل أمن ووالدته في الحرم المكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت لحظة عناق رجل أمن سعودي ووالدته في الحرم المكي تفاعل واسع عل مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر مقطع فيديو عبر تويتر لرجل أمن سعودي يتفاجأ بوالدته في صحن الطواف بالحرم المكي.

وظهرت الوالدة وهي تعانق ابنها بشدة في لحظة وُصفت بأ"المؤثرة" و"المليئة بالمشاعر".

لحظة إنسانية مليئة بمشاعر محبة الأم لابنها.. رجل أمن سعودي يفاجأ بوالدته في الحرم المكي https://t.co/mRdVDs7rFH

يذكر أن السعودية تشهد توافد عدد كبير من المعتمرين في شهر رمضان في حين يبدأ الحجاج بالقدوم إلى السعودية لتأدية فريضة الحج مع اقتراب عيد الأضحى.