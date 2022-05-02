من الإصلاح إلى الحرب.. كيف كانت رحلة بشار الأسد غير المتوقعة إلى السلطة؟

بعد مرور 10 سنوات على الحرب.. إليكم مخاوف وآمال بعض اللاجئين السوريين

كل ما قد تود معرفته عن أول محاكمة على الإطلاق ضد نظام بشار الأسد في ألمانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُطلق سراح عشرات المعتقلين في السجون السورية، بعد إعلان صدور عفو رئاسي السبت.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ"خروج دفعة من المعتقلين القابعين في سجون النظام السوري، على خلفية العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس النظام السوري أمس الأول والذي يقضي “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30\4\2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان".

وفي حين يظل عدد المعتقلين المُطلق سراحهم غير معلوم، نقل المرصد عن مصادر أن "أسماء المفرج عنهم تباعًا"، وأن من خرجوا "نحو 60 معتقلًا حتى اللحظة من مختلف المناطق السورية".

وكان بعض هؤلاء معتقلا منذ 10 سنوات. وقال المرصد إن "أجهزة النظام الأمنية أخبرت أعضاء الفرق الحزبية ضمن مناطق سيطرتها أنه سيتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين خلال الساعات القادمة".

وقدر المرصد وجود عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون السورية "من المفترض" أن يتم الإفراج عنهم بـ"موجب المرسوم الرئاسي".

ولم تصدر تعليقات رسمية بعد في هذا الشأن.

ويأتي ذلك بعد أيام من كشف تفاصيل مروعة - مدعومة بلقطات مصورة - لعملية قتل جماعي لأكثر من 40 شخصًا في حي التضامن جنوب العاصمة دمشق.

وحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من محاولة حكومة الرئيس بشار الأسد "تلميع صورته" عبر إصدار قانون العفو "ومحاولته التهرب من الانتهاكات الخطيرة... في سجونه منذ 2011 خاصة أمام توالي التقارير... بخصوص ملف التعذيب والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات".

وقُتل أكثر من 105 آلاف معتقل تحت التعذيب داخل السجون السورية على مدار العقد الماضي، حسب إحصائيات المرصد السوري.