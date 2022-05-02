رئيس تونس يعلن تشكيل لجنة لـ"تأسيس جمهورية جديدة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بهدف "الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودة عملا بالأمر الرئاسي المتعلق بالإجراءات الاستثنائية".

وقال سعيد، في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر وعيد العمال، إن "القضايا والاختيارات التي ستعمل عليها اللجنة واضحة"، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

وأضاف أنه "سيتم تشكيل هيئتين داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار الوطني، وستكون المنظمات الأربع الوطنية موجودة (في إشارة الى الرباعي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان)".

وتابع: "سيتم عرض ما تم إعداده على الشعب، بعد إنطلاق مرحلة الإعداد بتنظيم الاستشارة الوطنية ومن ثمة صياغة المطالب في شكل مشروع سيعرض على الاستفتاء في الموعد المحدد له في 25 يوليو/ تموز".

وقال سعيد إن هذا الحوار الوطني "لن يكون على شاكلة الحوارات السابقة وإنما سيكون مفتوحا على من انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي انطلقت في 25 يوليو 2021"، في إشارة إلى القرارات التي أعلنها بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وجمع العديد من الصلاحيات في يده.

وأضاف أن هذا الحوار "لن يكون مفتوحا" أمام من وصفهم بـ"أنهم باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم ولمن خربوا وجوعوا ولمن نكلوا بالشعب".