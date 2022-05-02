تركي الفيصل يتحدث عن زيارة أردوغان إلى السعودية والعلاقات مع أنقرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب رئيس الاستخبارات السعودي السابق، تركي الفيصل، عن أمله بأن تكون زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى المملكة قد فتحت صفحة جديدة بالعلاقات بين البلدين مشيرا إلى أن القيادة التركية أدركت أن معاداة السعودية لا تصب بصالح شعبها.

وقال الفيصل في مقابلة مع "ArabNews": آمل أن تكون قد فتحت صفحة جديدة بالعلاقات (بين السعودية وتركيا)"، وأعرب عن اعتقاده بأن القيادة في تركيا أدركت أن سياستها تجاه المملكة "لم تخدم مصالح أو أهداف أحد والشعب التركي على وجه التحديد"، حسب قوله.

وأضاف المسؤول السعودي السابق: "مثلما تعلمين هناك روابط تاريخية تربطنا بتركيا ليس فقط على صعيد الجغرافيا بل أيضا على صعيد العلاقات الإنسانية والعلاقات الأسرية بين البلدين فجدتي كانت من أصول تركية أو شركسية في الواقع"، حسب قوله.

وتابع الفيصل: "وعلى صعيد الوضع الاقتصادي العلاقات بين البلدين يجب أن تكون من الأفضل على صعيد المنفعة المتبادلة إن كان في التجارة أو المقاولات أو في المشاريع التطويرية أو في الاستثمارات السعودية في تركيا وما إلى ذلك، آمل أن كل تلك الأمور ستعود إلى طبيعتها في ظل عودة العلاقات إلى طبيعتها"، حسب تعبيره.