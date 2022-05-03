انحنى أمامه وقبل يده.. تفاعل على معايدة ولي عهد السعودية لوالده

الشرق الأوسط
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انحنى أمامه وقبل يده.. تفاعل على معايدة ولي عهد السعودية لوالده
Credit: FAYEZ NURELDINE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع مقطع فيديو معايدة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز، في عيد الفطر.

ويظهر ولي العهد السعودي منحنيا أمام والده ليقبل يده تعبيرا عن الاحترام له وذلك اثناء نزوال العاهل السعودي من سيارته في أول أيام العيد.

وكان قد نشر حساب مختص بأخبار الأمير محمد بن سلمان على موقع تويتر الفيديو نقلا عن قناة الإخبارية السعودية الرسمية وتناقلته صفخات أخرى.

وكان قد صلى الملك سلمان وولي عهده صلاة العيد في المسجد الحرام، وسط جموع من المصلين، الإثنين.

فيما يلي أبرز التعليقات:

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