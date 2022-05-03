تركي آل الشيخ يعلن الغياب عن منصات التواصل الاجتماعي ويكشف الهدف

الشرق الأوسط
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تركي آل الشيخ يعلن الغياب عن منصات التواصل الاجتماعي ويكشف الهدف
Credit: FAYEZ NURELDINE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الثلاثاء، أنه سيبتعد عن حساباته على مواقع التواصل الاحتماعي بهدف "الراحة".

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "حبايبي الغاليين … سأغيب عن حساباتي في السوشل ميديا لمدة اسبوعين للراحة … نراكم بعدها ان شاء الله"، حسب قوله.

وكان قد أعلن المسؤول السعودي قبل أيام عن مسابقة بقيمة 20 ألف ريال سعودي، إذ سأل عن أغنية معينة وطلب معلومات عنها.

وأشرف آل الشيخ على تنظيم مسابقة لتلاوة القرآن في شهر رمضان وظهر للمرة الأولى بعد مروره بأزمة صحية.

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