دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت صورة لبعض الأمراء السعوديين من ضمنهم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال صلاة العيد، تفاعلا واسعا في ظل حديث عن "تقديم الأكبر سنا" بسبب وقوف ولي العهد خلف أميرين.

وظهر في الصورة ولي العهد السعودي وهو يقف خلف أمير مكة خالد الفيصل، وعمه، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، في حين وقف خلفه الأمير عبجالعزيز بن سعود بن نايف، خلف ولي العهد.

وأُثير الجدل حول ما إذا كان وقوف الأمير محمد بن سلمان خلف أميرين أكبر منه سنا ضمن تقاليد العائلة الملكية أم أنها تقاليد عشائرية متعارف عليها في السعودية.

نهجُ السعودية منذ القدم: "تقديم الأكبر سنًا دائمًا بغض النظر عن المنصب ❤️🇸🇦" https://t.co/1NlmVrr5Jj

وكتب أحد المغردين: "التقاليد الملكية عند أسرة ال سعود حفظهم الله قائمة على مبدأ إحترام الأصغر للأكبر سمو ولي العهد يقدم من هو أكبر سنا رغم إنه أعلى منصب منهم. الأمير عبدالاله بن عبد العزيز هو عم الأمير خالد الفيصل و عم ولي العهد الامير محمد بن سلمان"، حسب قوله.

التقاليد الملكية عند أسرة ال سعود حفظهم الله قائمة على مبدأ إحترام الأصغر للأكبر سمو ولي العهد يقدم من هو أكبر سنا رغم إنه أعلى منصب منهم. الأمير عبدالاله بن عبد العزيز هو عم الأمير خالد الفيصل و عم ولي العهد الامير محمد بن سلمان. https://t.co/T0L4Ks2k9y

ولفت بعض المغردين إلى أن وزير الداخلية السعودي أكبر بعامين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورغم ذلك فإنه يقف خلفه، في حين أشار بعض المغردين إلى أن هذه من تقاليد العرب وليست خاصة بالعائلة المالكة في السعودية.