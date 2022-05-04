مصر.. النيابة ترد بعد ضجة فيديو "تلميحات بقصد الحصول على منفعة جنسية"

رصد راكب يتحرش بمضيفات على متن طائرة في الجو.. شاهد ما حدث له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت النيابة العامة في مصر بعد الضجة التي أحدثها مقطع فيديو متداول داخل حافلة في منطقة النزهة يظهر قيام شخص بالتعرض لفتاة بـ" تلميحات بقصد الحصول على منفعة جنسية".

وقالت النيابة المصرية في بيان: "أمرت النيابة العامة بحبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه؛ بالتعرض لأنثى بأمور وتلميحات جنسية بالإشارة والقول والفعل، بقصد الحصول على منفعةٍ جنسيةٍ منها، وتقديمه إلى محاكمةٍ جنائيةٍ عاجلة".

وتابعت النيابة في بيانها: "وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت مقطعًا مصورًا للمتهم بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه خلال ارتكابه الجريمة بإحدي وسائل النقل، وبالتزامن مع تداوله تقدمت المجني عليها ببلاغ تضررت فيه من المتهم لما أتاه من أفعال قِبَلها، فتولت النيابة العامة التحقيقات".

وأضافت: "حيث تمكنت التحريات من تحديد محل الواقعة، وأمكن من خلال مشاهدة آلات المراقبة بمحيطه من التوصل لشخص المتهم، وإلقاء القبض عليه.. وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليها، كما استجوبت المتهم فأقر بما نُسب إليه من اتهامات، وأقرَّ أنه هو الظاهر بالمقطع المتداول الذي صوّر ارتكابه الجريمة.. وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة".