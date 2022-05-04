فيديو شخص يقوم بأفعال منافية للآداب في حولي يثير تفاعلا.. وداخلية الكويت ترد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه رجل وهو يقوم بـ"أفعال منافية للآداب" في أحد شوارع في منطقة حولي في الكويت الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورة مموهة للشخص مأخوذة من مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقالت الداخلية في تعليق على الصورة: "الإعلام الأمني: ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو وهو يقوم بأعمال منافية للآداب العامة بمحافظة حولي واتضح انه يتلقى العلاج بالطب النفسي، وتم التحفظ عليه".

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