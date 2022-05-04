رقص من "عالم آخر" ..يزين أحد المسارح في الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه رجل وهو يقوم بـ"أفعال منافية للآداب" في أحد شوارع في منطقة حولي في الكويت الأمر الذي أثار تفاعلا.

الإعلام الأمني: ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو وهو يقوم باعمال منافية للآداب العامة بمحافظة حولي واتضح انه يتلقى العلاج بالطب النفسي، وتم التحفظ عليه https://t.co/kIxpTTC4ZQ

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورة مموهة للشخص مأخوذة من مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقالت الداخلية في تعليق على الصورة: "الإعلام الأمني: ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو وهو يقوم بأعمال منافية للآداب العامة بمحافظة حولي واتضح انه يتلقى العلاج بالطب النفسي، وتم التحفظ عليه".