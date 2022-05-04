دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –أدى تأخر 10 رحلات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة السعودية إلى حالة من تكدس عدد كبير من المسافرين عند الصالة الشمالية للمطار، حسبما ذكرت قناة الإخبارية الرسمية السعودية الأربعاء.

ونشرت القناة مقطع فيديو يظهر أعدادا كبيرة من المسافرين تكدسوا أمام الصالة الشمالية للمطاروسط تعليقات مطالبة بمحاسبة المتسببين.

وأشار مراسل "الإخبارية" إلى أن سبب التكدس عائد إلى تاخر 10 رحلات عن موعدها بالإضافة إلى توافد أعداد كبيرة من المسافرين إلى الصالة الشمالية ما أسفر عن إلغاء بعض الرحلات من جانب المشغلين.

فيديو | مراسل #الإخبارية: نحو 10 رحلات متأخرة عن موعد إقلاعها في #مطار_الملك_عبدالعزيز، وأفواج من المغادرين تفد تباعاً إلى الصالة الشمالية على الرغم من الازدحام الكبير https://t.co/HzLxht1qRH

وأشارت القناة السعودية إلى أن سلطات المطار قررت نقل عدد من المسافرين من الصالة الشمالية إلى "منطقة الحجاج" كخيار أخير.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة على موقع تويتر، إذ كتب الصحفي ماجد البريكان: " لماذا لم تبادر إدارة المطار بفتح صالة الحجاج، واستيعاب هذه الأعداد من المعتمرين الذين تأخرت رحلاتهم، بدلاً من تركهم يفترشون أرضية الصالة بهذا الشكل الذي لا يتماشي ولا يتواكب مع جهود ستة أعوام مضت"، حسب قوله.

لماذا لم تبادر إدارة المطار بفتح صالة الحجاج، واستيعاب هذه الأعداد من المعتمرين الذين تأخرت رحلاتهم، بدلاً من تركهم يفترشون أرضية الصالة بهذا الشكل الذي لا يتماشي ولا يتواكب مع جهود ستة أعوام مضت #مطار_الملك_عبدالعزيز

من جانبه، قال الكاتب جهاد العبيد عبر تويتر عن التكدس: " ن كنا قد عكسنا وجهاً حضارياً في تنظيم العمرة وتسهيل التعاملات في كل تفاصيل الزائرين، فإن مطار الملك عبدالعزيز وللأسف الشديد يرسم صورة سلبية جداً... إعادة الهيكلة ومحاسبة المقصرين خطوة أولى في تحسين الوضع الراهن"، حسب تعبيره.