أمير سعودي يرد على علاء مبارك بذكرى ميلاد والده وتغريدة "لن يستطيعوا محو التاريخ"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، تغريدة في ذكرى ميلاد والده مؤكدا على "أنهم لن يستطيعوا محو التاريخ أو تغييره".

أمير سعودي يرد على علاء مبارك بذكرى ميلاد والده وتغريدة "لن يستطيعوا محو التاريخ"
صورة أرشيفية العام 2007 لحسني مبارك مع العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله وأمير قطر "الأمير الوالد" الشيخ حمد بن خليفة والرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني وفي الخلفية الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى, plain_textCredit: AWAD AWAD/AFP via Getty Images)

وقال علاء مبارك في تغريدته: "’قد تغيب الحقيقة لبعض الوقت لكنها ابداً لن تغيب طوال الوقت وقد يمنع الباطل بصوته المرتفع كلمه الحق لكنه ابداً لن يصمد أمام قوة الحق وصلابته وقد يتمكن البعض من تزييف وتشويه التاريخ لكنهم ابداً لن يستطيعوا محو التاريخ أو تغييره‘.. 4 مايو ذكرى ميلاد والدي.. اللهم ارحم أبي واغفر له".

ورد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تغريدة علاء قائلا: "رحم الله والدكم وغفر له وأسكنه فسيح جناته بطل من أبطال حرب أكتوبر العظام وزعيمًا كريمًا أحبنا وأحببناه وحفظ والدتكم الكريمة وأسرتكم كافة وأسعدكم في الدارين".

ورد نجل الرئيس المصري السابق على تغريدة الأمير السعودي قائلا: "الحمد لله وشكراً على ذوقك أخي الكريم، ادام الله عليكم نعمة الصحة وانعم عليكم بالأمن والرخاء".

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