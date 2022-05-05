دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتذر من رئيس وزراء إسرائيل على تصريحات وزير خارجيته، سيرغي لافروف حول "جذور هتلر اليهودية".

وقال الناطق باسم رئيس الخمونة الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "طرح رئيس الوزراء على الرئيس الروسي طلبًا إنسانيًا بدراسة الإمكانيات المختلفة للإخلاء من مجمع آزوفستال في مدينة ماريوبول. وجاء هذا الطلب عقب مكالمته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس"، حسب قوله.

وأضاف جندلمان قائلا: "وتعهد الرئيس بوتين بالسماح بإخلاء المدنيين، بمن فيهم المدنيين الجرحى، من خلال ممر إنساني ترعاه الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر"، حسب تعبيره.

وأردف الناطق باسم بينيت قائلا: "هذا وتحدث الزعيمان عن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي لافروف, حيث قبل رئيس الوزراء اعتذار الرئيس بوتين على تصريحات لافروف وشكره على توضيح موقفه من الشعب اليهودي وذكرى الهولوكوست. كما شكره على تهانيه بمناسبة حلول عيد الاستقلال الـ 74 لدولة إسرائيل"، على حد قوله.

يذكر أن تصريحات لافروف حول جذور أدولف هتلر اليهودية، أثارت أزمة بين موسكو وإسرائيل، وتسببت بردود فعل غاضبة من جانب مسؤولي رفيعي المستوى في إسرائلي على {اسهم بنييت ووزير خارجيته يائير لابيد