في ظل أزمة تصريحات لافروف.. اتصال بين بوتين وبينيت والكشف عما دار فيه

لافروف حول التوتر مع أوكرانيا: إذا كان الأمر متروكًا لروسيا فلن تقع حرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي، نافتالي بينيت، وفقا لبيان صادر عن الكرملين الخميس.

وشدد القائدان على الأهمية الخاصة لتاريخ 9 مايو/أيار لشعبي روسيا وإسرائيل، والتي تخلد ذكرى من سقط من ضحايا، بما في ذلك ضحايا الهولوكوست وعبرا عن اهتمامهما بتطوير علاقات الصداقة بين روسيا وإسرائيل.

ونوه بينيت خلال الاتصال بـ"المساهمة الحاسمة للجيش الأحمر في هزيمة النازية".

وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الأوكراني ديميرتو كوليبا، نظيره الروسي سيرغي لافروف، للاعتذار من اليهزد جميعا بشكل علني.

وكتب كوليبا على تويتر: "وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد وأنا غاضبان من تصريحات الوزير الروسي المعادية للسامية، وشددت على أن لمعاداة السامية تاريخ طويل عند النخبة الروسية، الحل الوحيد للازمة هو تقديم لافروف اعتذارا علنيا ليهود العالم، لا يمكن التسامح مع معاداة السامية"، حسب قوله.

وكان قد أثار وزير الخارجية الروسي الجدل بتصريحات قال فيها إن القائد النازي، أدولف هتلر، يحمل "دما يهوديا".