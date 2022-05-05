السعودية.. أوامر ملكية تشمل تعيين 3 محافظين جدد أحدهم لجدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية بتعينن 3 محافظين جدد أحدهم في جدة، الخميس.

وصدر أمر ملكي بتعيين "الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظاً لجدة بالمرتبة الممتازة."، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتضمن أمر ملكي آخر: تعيين "الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة".

وعُين "الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة"، بعد إعفاء وأنشاء هيئة لتطوير الطائف يعين رئيس مجلس إدارتها وأعضائها من جانب رئيس مجلس الوزراء.

وشملت الأوامر الملكية تعيين "الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للأحساء بالمرتبة الممتازة"، وإنشء هيئة لتطوير الإحساء.