مقتل 3 أشخاص في هجوم بالداخل الإسرائيلي في ذكرى "الاستقلال"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قُتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم على مدينة إلعاد في إسرائيل، الخميس، وذلك بعد تنفذ شخصين هجومين بالبندقية والسكين أو الفأس.

وقال أحد مسؤولي خدمة الطوارئ في إسرائيل إن السلطات وصفت الهجوم ، الذي وقع في ذكرى يوم الاستقلال بإسرائيل، بـ"الإرهابي".

وأشارت الشرطة إلى أن الهجوم نفذه شخصان مشتبه بهما في إلعاد، وأشارت إلى أن أحدهما أطلق النار من بندقية والآخر هاجم المارة بسكين أو بفأس.

ووصلت سيارات إسعاف ودراجات نارية إلى مستشفى بيلينسون الذي وصل إليه شخصان مصابان أحدهما في وضع حرج والآخر في وضع جدي.