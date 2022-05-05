10 دول عربية في ذيل مؤشر حرية الصحافة لعام 2022.. إليكم التصنيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2022، ويقيم المؤشر حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً.

وتعد منظمة مراسلون بلا حدود منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية هدفها المعلن هو حماية الحق في حرية المعلومات. يتم تقييم المؤشرات على أساس مسح كمي لانتهاكات وتجاوزات حرية الصحافة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، ودراسة نوعية تستند إلى ردود مئات خبراء حرية الصحافة الذين اختارتهم مراسلون بلا حدود (صحفيون وأكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان) على استبانة تشمل 123 سؤالا.

وضمن قائمة الدول العربية احتلّت جزر القمر المرتبة الأولي عربياً (المركز83 عالمياً)، تونس ثانياً (المركز 94)، وموريتانيا ثالثاً (المركز 97)، وقطر رابعة (المركز 119)، والأردن خامسة (المركز 120). بينما جاءت مصر (المركز 168) واليمن (المركز 169) والأراضي الفلسطينية (المركز 170) وسوريا (المركز 171) والعراق (المركز 172) في ذيل القائمة.

إليكم تصنيف الدول العربية ضمن مؤشر حرية الصحافية العالمي لعام 2022.